GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal prépare déjà sa prochaine sortie face au Japon, 24 heures après son entrée en lice et la victoire acquise contre la Pologne (2-1). Afin d’être au top de leur forme, les « Lions » procèdent à une séance de massage et de récupération qui, pour Salif Sané et Mbaye Niang, se fait en musique. Les deux joueurs se distinguent depuis le début du regroupement par leurs vidéos de comédie ou de danse. Voire les deux par le plus souvent.

