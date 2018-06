GALSEN221 – En équipe nationale, on reproche souvent aux binationaux de ne pas s’intégrer. Tel n’est pas le cas de ceux qui ont été convoqués pour la Coupe du monde. Et, Salif Sané peut le prouver avec sa dernière vidéo dans laquelle on peut le voir se lâcher sur du “Leumbeul dance hall”.

