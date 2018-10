GALSEN221 – Eudoxie Yao défraie la chronique au Sénégal depuis son passage la semaine dernière pour les besoins du « Sabar » organisé par Pape Diouf le vendredi dernier. Malgré l’annulation de l’événement, il n’y avait d’yeux que pour elle et la malienne Diaba Sora. Devenue célèbre grâce à son physique et plus précisément son « bobaraba » qui ne court pas les rues, l’ivoirienne pourrait se voir détrôner par la femme dans la vidéo ci-dessous. Eudoxie est avertie, la concurrence est bien là.