Eudoxie Yao, la «go borbara», de passage à Dakar pour le « Grand sabar » de Bercy, s’est prêtée au jeux de questions réponses de nos confrères de Sanslimites. Après l’accueil chaleureux qui lui a été réservé, Eudoxie est tombée amoureuse des sénégalais. « J’adore le Sénégal. Ce qui m’a marqué c’est l’accueil royal. »

Alors qu’elle était au Sénégal sur invitation du chanteur Pape Diouf pour l’édition 2018 du grand Sabar, l’ivoirienne a confié qu’elle ne connaissait personnellement ni Pape Diouf, ni Diaba Sora.

« C’est par Yé la bourgeoise que je l’ai connu. Je suis venue pour le grand Sabar » a t-elle clarifié.

Pour elle, l’annulation du Sabar est une très grande déception. A en croire ses propos, Pape Diouf aurait dépensé des millions pour les (Eudoxie Yao et Diaba Sora Ndlr) faire déplacer. « Et on vient pour un si grand événement et à la dernière minute on annule. Franchement, j’ai été très déçue, mais, je me plie à la loi » déplore-t-elle.