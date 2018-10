GALSEN221 – Eudoxie Yao et Pape Diouf se sont retrouvés après le « Sabar » avorté qui devait avoir lieu à Dakar. L’ivoirienne et le Leader de la Génération Consciente se sont retrouvés à Paris, dans la capitale française, après le spectacle de ce dernier à Bercy. Comme toujours, la « Go Bobaraba » arborait un style aguicheur.