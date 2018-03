Vidéo : Eva montre ses talents de danseuse sur « Noy Moyto sa none »

GALSEN221 – Eva, de la série « Pod et Marichou », vit actuellement ce qui pourrait être qualifié d’un conte de fée. Alors que sa carrière dans le cinéma connait des débuts couronnés de succès, l’actrice a vu son chéri, l’animateur et jumeau Pi, lui demander d’être sa fiancée. Dans ce sens, elle semble plus que jamais joyeuse, comme en atteste cette courte séquence dans laquelle on peut la voir montrer ses talents de danseuse sur « noy moyto sa none » qui est la danse en vogue du moment.

Une publication partagée par MOMO (@momo_official_one) le 15 Mars 2018 à 1 :50 PDT

