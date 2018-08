Vidéo – Exhibant sa fortune, Balla pique Eumeu Sène : « khaliss mo gueune roi »

GALSEN221 – Lors de son face à face d’après combat avec Bombardier, au Grand Théâtre national, le nouveau roi des arènes Eumeu Sène avait déclaré qu’il ne lutterait plus contre Balla Gaye 2. Jusque-là silencieux, l’ancien boss de la lutte sénégalaise a fini par réagir de la manière qui le caractérise le plus : la rigolade et la provocation. Etalant une importante somme d’argent sur une table, le fils de Double Less soutient qu’il est mieux d’avoir de l’argent (et pas qu’un peu visiblement) plutôt que de posséder le titre de roi des arènes. Un tacle que le « Tay Shinger » risque de bien sentir.