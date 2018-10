GALSEN221 – Les Sénégalais ne cessent de réclamer son retour. Lui, c’est l’artiste comédien Diop Fall. Et, le face to face entre Balla Gaye 2 et Modou, qui s’est tenu hier dimanche 14 octobre au Dock Hausmann, aura été l’occasion de prendre de ses nouvelles. En France où il se soigne depuis sa maladie, il s’est brièvement exprimé à travers un Snap qui a permis de se rendre compte de visu de l’amélioration de son état de santé.