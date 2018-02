GALSEN221 – Fatou Laobé, de son vrai nom Fatou Touré, a disparu depuis fort longtemps de la scène musicale sénégalaise. Une absence qui s’explique par des voyages à répétition entre les États-Unis et Dubaï, à l’en croire. Concernant son retrait musical, elle parle du piratage et s’attaque aux animateurs et aux chaînes de télévision qu’elle accuse de favoritisme.

