Vidéo – Fatou Waré sur l’audio où on l’a traité de moche : « bouma mété rek gueumou ma Yallah »

GALSEN221 – Fatou Waré a regardé son rétroviseur pour revenir sur l’affaire de l’audio où on la traitait de « moche ». Au micro de Pikini, elle raconte ce qui s’est véritablement passé et donne son ressenti par rapport à l’événement. Pour elle, cela ne peut nullement l’atteindre car si c’était le cas, elle ne serait plus une croyante dans la mesure où c’est Dieu qui l’a créée. Se déclarant être une femme sans problème, de paix donc, la danseuse soutient ne pas avoir été ébranlé par le fait que cela ait fait couler beaucoup d’encre.

Galsen221.com