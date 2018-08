Vidéo : featuring insolite entre Saf Na Nekh et Ouzin Keita

GALSEN221 – Sa Na Nekh et Ouzin Keita sur une même chanson, ça fait forcément des « étincelles ». Les deux hommes se sont spécialisés ce qui pourrait être considéré comme de la comédie musicale avec leurs chansons aux paroles pour le moins drôles la plupart du temps. Dans cette courte séquence, on peut avoir un léger aperçu de ce que pourrait donner une collaboration entre les deux hommes. « Vulgaire » et « Barigo » ? S’il y a une chose qui est certaine, c’est qu’il y aura beaucoup (beaucoup) de bruit.