GALSEN221 – Feuz Galsen a encore frappé. Devenu célèbre pour ses coups de gueule sur la toile, Fatou Ndiaye de son vrai nom était l’invitée de nos confrères de Sanslimites. L’occasion pour elle de rappeler qu’elle n’a pas sa langue dans sa poche et qu’elle n’a pas peur d’aborder des sujets sensibles. Pendant plus de 20 minutes, la Youtubeuse déballe et se livre à quelques révélations, notamment sur les artistes.