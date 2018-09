GALSEN221 – L’annonce de la venue de Diaba Sora et Eudoxie Yao pour les besoins du « Grand Sabar de Bercy » qu’organise Pape Diouf a provoqué une vague de réactions sur la toile. La dernière en date est celle de la Youtubeuse et activiste Feuz Galsen qui a poussé un gros coup de gueule. Pour elle, c’est un manque de respect que l’artiste laisse les femmes sénégalaises pour aller chercher des personnes en Côte d’Ivoire et au Mali.