Vidéo: Comment les films x sont entrés au Sénégal

Depuis un certain temps, un site sénégalais qualifié de pornographie est en train de faire des ravages au Sénégal.

La plateforme publie les vidéos des sénégalais avec des recrutements de jeunes filles.Le phénomène a pris de l’ampleur et inquiète au plus haut niveau.L’animateur Ndiagua Fall alerte et interpelle les autorités sénégalaises.