Vidéo Fouta – Apr: Bagarre entre le camp du ministre Abdoulaye Daouda Diallo et celui de Cheikh Oumar Hanne

La guéguerre entre les responsables politiques de l’Apr dans la zone nord continue de faire des vagues. Entre le camp de Cheikh Oumar Hann, Dg du COUD et celui de l’ancien ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, la guerre fait rage et a déjà atteint de proportions très inquiétantes.Le dernier épisode en date a eu lieu lors de la Ziarra annuelle de Niaga Edy.

Selon les informations recueillies par PointDakar, tout est parti de l’arrivée de l’intouchable DG du Coud, Cheikh Oumar Hann au moment où son rival Abdoulaye Daouda Diallo tenait un discours durant la cérémonie officielle en présence des marabouts comme Thierno Madany Tall et Thierno Yaya Ba. Pendant qu’il évoquait la pose de la première pierre d’un pont, Hann est venu avec une forte escorte pour forcer le barrage. Retenu par les gendarmes en faction, il a demandé à ses gardes du corps d’avancer. Après avoir dépassé le premier barrage, il a été retenu une nouvelle fois, mais cette fois par les gardes du corps de son ennemi intime Abdoulaye Daouda Diallo. Puis, comme l’on pouvait s’y attendre l’irréparable a eu lieu. Sur injonction de Cheikh Hann qui, l’insulte à la bouche, a demandé à son garde du corps de donner un coup de tête à son vis à vis «Mbeukeul Ndeyam», le gros bras s’est exécuté.

Il n’en fallait pas plus pour que le camp d’en face réagisse avec violence également. Et la bagarre est déclenchée dans la tente. Les matraques électriques, les coups de poings et les pompes à gaz ont été de sortis dans cet espace fermé et exigu, ce qui a naturellement causé un vrai boucan. Le plus triste dans tout ça, c’est que les honnêtes citoyens et les marabouts ont été les plus grandes victimes. Le marabout Thierno Madany Tall a été être évacué par les moyens du bord pour éviter qu’il ne s’étouffe.

