Vidéo – Fred (Pod et Marichou) : « Mon rôle a pour but de faire passer un message »

GALSEN221 – Malgré la fin de la deuxième saison de la série « Pod et Marichou », les acteurs continuent de défiler devant la caméra de la maison de production Marodi pour sacrifier à la traditionnelle interview. Cette fois, c’est au de Fred. Cheikh Gadiaga, à l’état civil, parle notamment de la grande complicité qui existe avec Samir, son compère sur le petit écran. Ils ont su former un véritable duo dont les séquences sont très attendues par les fans du téléfilm. Egalement, l’acteur qui a étudié jusqu’en licence tente de faire comprendre que son rôle a pour but de faire passer un message.

