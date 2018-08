GALSEN221 – Gaston Mbengue continue de faire la lumière autour du combat de choc qui opposera le 1er janvier prochain les deux plus grandes figures de la lutte sénégalaise, à savoir Modou Lo et Balla Gaye 2. Dans cet extrait tiré du large entretien qu’il a accordé à nos confrères de Pikini, le promoteur autrefois surnommé « Don King » évoque le cachet du « Roc » des Parcelles Assainies, le « Lion » de Guédiawaye et l’implication de Macky Sall.