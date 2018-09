GALSEN221 – On le sait, Abba No Stress trouve le moyen de tourner en dérision toutes les situations. Actuellement à Genève, en Suisse, où doit se produire demain samedi 8 septembre 2018 son grand ami Wally Seck, l’animateur et humoriste s’est filmé en compagnie de Ndiolé Tall. L’occasion pour lui de railler l’artiste au sujet de sa bagarre avec Sala Bigué. Comme quoi, il vaut mieux rire des mésaventures du passé que d’en pleurer. Ça, l’interprète de “Pararipi” l’a bien compris.