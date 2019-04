Vidéo : Gental Mara cherche à contacter les dirigeants de Liverpool et Manchester United

GALSEN221 – Gentle Mara est de retour au-devant de la scène. Au micro de nos confrères à qui il a accordé un large entretien, le marabout fait une multitude de révélations et révèle sa volonté d’entrer en contact avec les dirigeants de Liverpool et de Manchester United. Selon ses dires, il connait le secret pour remporter la Ligue des Champions. On se souvient toutefois qu’il avait prédit la saison dernière la victoire finale du PSG qui s’est fait sortir une semaine plus tard… en huitièmes de finale.

