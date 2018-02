Vidéo – Gentle Mara persiste et signe : « le PSG ira en finale de cette Ligue des champions »

GALSEN221 – Ibrahima Mboup, plus connu sous le sobriquet de « Gentle Mara », a déclaré avec une grande assurance que le Paris Saint-Germain disputera la finale de la Ligue des Champions 2018. Alors que les franciliens sont mal embarqués dans la compétition après la défaite (3-1) contre le Real en huitièmes de finale aller et qu’ils devront très certainement composer sans Neymar pour la manche retour, le marabout se dit confiant. Cela veut donc dire que le club d’Emery viendra à bout des Galactiques de Zinédine Zidane, avant de gravir les échelons jusqu’en finale. Une prédiction qui ferait sérieusement réfléchir si le PSG arrive à renverser la vapeur et à éliminer le tenant du titre la semaine prochaine.

