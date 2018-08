GALSEN221 – Youssou Ndour est incontestablement l’artiste africain qui brille le plus sur la scène mondiale, et ce depuis plusieurs décennies. Aussi bien en Australie ou encore en Grèce même, le roi du Mbalakh reste au sommet de son art et draine des foules monstres malgré le fait que ses chansons soient en wolof. Il a une nouvelle fois fait parler sa puissance à l’occasion du « Grand bal » de Bruxelles où sénégalais et européens ont vibré au rythme de ses chansons.