Vidéo: Grand Théâtre – Daba Seye annonce les couleurs ” Dara dou yomb “

Avec une ambiance rythmée, rien que pour plaire à la toute nouvelle génération, l’album déjà sur marché évoque plusieurs thèmes de la société.

Composé de 6 titres ; JAAMI REWMI, MAME FALLOU, GUEWEL LA, SERIGNE FALLOU, TORODO dont le clip à été fait récemment tourné au Nigéria et NAKHOULOMA, ce 4eme album est travaillé avec une musique tradi -moderne afin que toutes les couches de la population s’y retrouvent.

Depuis son premier anniversaire en 2016 Daba a préféré se retirer un peu de la scène musicale afin de laisser ses fans savourer ses dernières œuvres.

Face à la piraterie elle magnifie le travail que la Société Sénégalaise du Droit d’Auteur et du Droit Voisin (SODAV) abat actuellement.

Parlant de ses projets futurs elle prépare un festival avec Doomou djolof au Dock Pullman à Paris ce 21 avril, le 27 avril elle sera au Sesto Calende en Italie, et après le ramadan ce sera au pays de l’oncle Sam de recevoir l’artiste.