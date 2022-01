(Vidéo) Griff Sougou sur les récents divorce de star : «Goor yi nio niaak Fouleu..»

Pour les amateurs d’actualité Poeple au Sénégal, le dossier du jour est le divorce de la célèbre animatrice Amina Poté et de la sulfureuse Mbathio Ndiaye. Comme d’habitude, leur mariage avait été annoncé et célébré en grande pompe.Entre étalage de richesse dont des voitures et autres bijoux en or.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ces dernières en ont fait rêver beaucoup de Sénégalaises qui ne rêvent que de se faire passer la bague aux doigts. Au final, comme c’est souvent le cas dans ses mariages de célébrités, la montagne a accouché d’une souris. Le mariage n’est pas de tout repos. Ces derniers jours, les discussions allaient bon train sur les raisons de ces divorces.

Griff Soguou a pris le sens contraire de tout le monde en fustigeant tout d’abord les hommes sans oublier de rappeler les valeurs d’antan. Il explique que cette jeune génération est omnibulée par l’argent. Il indique que les hommes manquent de personnalité et il y a des femmes qui n’aiment pas les hommes tendres et corrects, mais plutôt les Badboys. Les gens ne prennent plus le temps de se connaître selon lui, de ce fait ça ne dure jamais longtemps.

Advertisement. Scroll to continue reading.