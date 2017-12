Galsen221-Lorsqu’on a un ami qui est lutteur et que de plus c’est notre ami d’enfance, en l’invitant à notre mariage on s’attend à ce que le spectacle soit garanti et bien gris bordeaux en est l’exemple parfait. Il a mis une ambiance de folie au mariage de son ami. Appréciez les pas de danse appelés «Bakou» au Sénégal de ce dernier. Pour rappel Gris bordeaux est un grand champion de la lutte sénégalaise.