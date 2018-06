GALSEN221 – C’est un geste d’une grande exemplarité que Gris-Bordeaux et Balla Gaye 2 ont réalisé hier, dimanche. Et pour cause, après s’être traités de tous les noms dans le cadre du combat qui les opposait, les deux champions de lutte ont montré qu’il n’existe aucune animosité entre eux et qu’ils ont après tout un esprit de dépassement.

