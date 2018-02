Vidéo : grosse bagarre entre Cheikh Ndoye et John Terry

GALSEN221 – Le derby de Birmingham entre Aston Villa et Birmingham City se disputait hier, dimanche, pour le compte de la 31ème journée de Championship (2ème division anglaise). Et, comme on pouvait s’y attendre, il a été explosif.

En plus d’avoir perdu la rencontre avec Birmingham City sur la marque de deux buts à zéro, Cheikh Ndoye s’est vu expulser dans les derniers instants de la partie.

Très certainement irrité par ce résultat défavorable, l’ancien angevin s’en est pris à John Terry en le prenant par la gorge. L’emblématique capitaine de Chelsea, désormais chez les Villans, était venu séparer le milieu de terrain sénégalais et Mile Jedinak.

