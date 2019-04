La chanteuse originaire de Grand-Yoff, Guigui Sarr, a fait face à l’équipe d’iGfm. Titulaire d’un master en communication d’entreprise, elle est revenue sur ses débuts avec son fameux single «Li ci mbeuguel », le coup de buzz et de polémique avec des activistes et autres personnalités religieuses et le décès de son père, qui l’a fait craquer.

