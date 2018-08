Vidéo – Guin Thieuss balance sur Wally et son père Thione : « ay satch lagn »

GALSEN221 – Il y a quelques semaines, une affaire avait éclaté entre Guin Thieuss, Wally Seck et son père Thione notamment. Le premier les accuse d’être des voleurs et des arnaqueurs. Des accusations sur lesquelles il se penche au micro de nos confrères de Sanslimites à qui il a accordé un large entretien. Dénonçant dans un premier temps le traitement qui a été fait de l’information, il met les choses au clair en déclarant ne pas avoir de problème avec Viviane Chidid ou encore Kiné Lam. Pour lui, les personnes ciblées sont Thione Seck, son fils Wally, Aziza ou encore Koné. L’animateur n’épargne pas non plus son ancien collaborateur qui répond au nom de Edmond Benoît Sadio. Pas avare en révélations, l’ancien binôme de Gaby sur la RTS lâche ses vérités et fait la lumière sur cette affaire.