GALSEN221 – Guissé Pène fait partie de ceux qui ne veulent pas entendre parler d’une concurrence entre Youssou Ndour et Waly Seck. Interpellé ce mardi lors de la conférence de presse organisée par l’artiste Gorgui Ndiaye, il a livré ses impressions sur la question et il a donné des conseils à Waly Seck afin qu’il n’y ait plus de débat sur la question.

