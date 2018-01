Vidéo – Halima alias Aïcha dans « Seybi 2.0 » : Le rêve d’une carrière marocaine

Née d’un père sénégalais et d’une mère marocaine, Halima Kadji incarne le brassage fructueux des cultures. Imprégnée dès le berceau de ce double héritage, cette jeune femme de 26 ans nourrit un rattachement indéfectible envers le Maroc.

Le panafricanisme lui coule dans les veines. Halima, une métisse au charme saisissant conjugue le meilleur des deux pays. Fruit d’une rencontre au Maroc entre un père sénégalais et une mère marocaine, elle a vu le jour au début des années 90 au Sénégal. Aujourd’hui, cette vingtenaire hisse haut l’étendard du Maroc en terre sénégalaise, et contre toute attente, parle couramment la Darija.

« Ma mère m’a appris, avec mes frères et soeurs, l’arabe dialectal marocain et m’a inculquée dès mon jeune âge sa passion de la cuisine et des traditions marocaines authentiques », confie-t-elle.

Exerçant dans le secteur de l’événementiel et de la production cinématographique, Halima aura marqué de son empreinte le cinéma sénégalais. C’est aussi l’une des comédiennes et figures phares de plusieurs séries télévisées à succès au Sénégal. Son rêve, rejoindre le Maroc pour entamer de nouvelles aventures, notamment rencontrer des cinéastes marocains et se lancer dans ce qu’elle sait faire le mieux : Le cinéma. Portrait.

Source : 2M