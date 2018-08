Vidéo – Hamady Badiane : « Thione daf niu diokh appartements ba paré dignou fiiré ak jiguén yi »

GALSEN221 – Avant qu’Hamady Badiane et Ahmet Thiou ne s’affichent aux côtés de Wally Seck, les deux hommes ont pendant longtemps cheminé aux côtés de son père Thione. Au micro de Limametti, Hamady Badiane revient sur le passé et raconte une anecdote concernant les méthodes de « Papa » Thione qui leur avait donné un appartement, à l’époque, tout en les surveillant comme de l’huile sur le feu. En attendant le danseur parler de son affection pour l’interprète de « Mathiou », on comprend mieux pourquoi il est si solidement lié à Wally.