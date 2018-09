GALSEN221 – « Ibadou Bi » est revenue à la charge pour s’en prendre sévèrement à Mamadou Ndoye Bane, en l’accusant notamment d’avoir un sérieux problème avec les serignes des Daaras et les Oustaz. « Tu ne crois en rien », lance-telle. Elle ajoute : « chacun à son passé et pourtant nous préférons qu’il reste bien enfoui sous terre. Tu dois laisser les Oustaz et les serignes de Daara avant qu’on ne te remette à ta place ».