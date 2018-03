Vidéo – Idrissa Ndiaye (féticheur) : « mon implication dans la qualification des Lions au Mondial »

GALSEN221 – Idrissa Ndiaye se veut patriote et n’attend rien en retour lorsqu’il s’agit de formuler des prières pour aider l’équipe nationale du Sénégal de football à aller de l’avant. Et ce, malgré le différend qui l’oppose à Papy Djilobodji qui a été rappelé en sélection par le sélectionneur national Aliou Cissé pour les matches amicaux de mars. Le féticheur révèle ainsi avoir été du voyage lors de la Coupe d’Afrique et soutient avoir travaillé pour la qualification des Lions au mondial.

