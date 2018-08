Vidéo: « In My Feelings challenge » Eva de la série Pod et Marichou s’y met

« In My Feelings challenge ». Cette année a apporté une nouvelle sensation virale à la ville – le défi “In My Feelings” – et cela demande un peu plus d’effort que de simplement rester immobile pendant que “Black Beatles” joue en arrière-plan. Cette folie de la danse populaire a balayé Internet, avec des milliers d’utilisateurs de médias sociaux (célébrités incluses!) Partageant des vidéos faisant exactement la même chose au son de la chanson à succès Scorpion de Drake “In My Feelings”. Alors, quel est exactement le défi “In My Feelings” et d’où vient-il?

En quelques semaines, plus de 400 000 articles ont été publiés sur le hashtag #InMyFeelingsChallenge sur Instagram, mais tout a commencé avec l’utilisateur d’Instagram theshiggyshow. Le 29 juin, le comédien largement suivi a partagé une vidéo de lui-même dansant (ou “faisant le shiggy”, comme il l’appelle) dans la rue et utilisant des mouvements parfaitement synchronisés avec les paroles de Drake. Quand Drake a chanté: “Kiki, est-ce que tu m’aimes?” il a fait un geste de coeur avec ses mains, et il a fait un mouvement de conduite avec ses bras pour le “Est-ce que vous roulez?”.