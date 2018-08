GALSEN221 – On peine encore à réaliser la situation dans laquelle s’est retrouvé ce mouton que l’on voit dans la vidéo ci-dessous. Alors qu’on ne sait pas comment il a fait pour sauter, il a fini sa chute sur des fils électriques auxquels il est resté accroché grâce à une de ses cornes. Toujours à travers les images, on voit des personnes qui tente de le récupérer. La suite de l’histoire ne dit pas s’ils ont réussi, mais on image bien évidemment que cela est peu probable.

