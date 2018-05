Vidéo – Jaw Ketchup (humoriste) : « la manière dont je compte faire renaître Daray Kocc »

GALSEN221 – Jaw Ketchup s’est révélé au grand public depuis quelques semaines à travers ses vidéos sur le réseau social Facebook qui ont très vite été adoptées par les internautes. Devenu célèbre, l’humoriste ne compte pas s’en arrêter là. Et pour cause, il vise grand. Très grand même. Petit fils de Cheikh Tidiane Diop qui n’est plus à présenter dans le milieu du théâtre sénégalais, il compte redorer le blason de la troupe Daray Kocc en faisant appel aux anciens. Un projet ambitieux pour lequel il compte s’investir pleinement en avancement lentement mais sûrement.

