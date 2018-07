GALSEN221 – Viviane Chidid est actuellement en Algérie où elle est allée se prester et représenter dignement notre cher pays. Sur place, le comité d’organisation, les officiels et le public n’avaient d’yeux que pour elle. Se bousculant pour immortaliser le moment et se prendre en photo aux côtés de la diva.

