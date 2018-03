Vidéo – Journée du 8 mars : Abba No Stress se transforme en « femme de ménage »

GALSEN221 – Waly Seck avait déclaré ce matin être en route pour faire les courses car il allait faire la cuisine pour sa douce moitié Sokhna Aïdara, histoire de lui rendre hommage en cette journée de la femme. Habitué à faire parler son originalité, Aba, l’animateur et ami du chanteur, a décidé de se signaler d’une manière assez différente. Et pour cause, il a procédé au ménage des toilettes, avec sérieux et efficacité en plus. Nos célébrités savent vraiment rendre hommage à leur femme quand même.

