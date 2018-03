GALSEN221 – Les célébrités, notamment masculines, sont nombreuses à s’être signalées en cette journée du 8 mars. Entre Waly Seck qui fait la cuisine pour sa femme et Aba No Stress qui lave les toilettes, on aura tout vu. Ou presque. Puisque Demba Guissé vient de boucler la boucle en se transformant en coiffeur pour femmes, histoire de leur rendre hommage.

