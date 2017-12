GALSEN221 – kara Mbodji est un fervent talibé mouride et il ne rate pas une occasion de le montrer. A preuve, dans une vidéo filmée alors qu’il était dans son véhicule, le défenseur d’Anderlecht et vice-capitaine de l’équipe nationale du Sénégal a une nouvelle fois vibré au rythme des « Khassaïdes » qui l’accompagnent dans ses moindres déplacements et voyages. « Dieuredjeufé Serigne Bamba », dira-t-il, encore une fois.

