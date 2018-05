Vidéo : Khadim Ndiaye et Gana Guèye montrent leurs talents de danseurs Mbalakh dans le bus

GALSEN221 – Nous nous souvenons tous des pas de danse endiablés que nous avaient offerts Khadim Ndiaye et Idrissa Gana Guèye dans le vestiaire en Afrique du Sud après la qualification du Sénégal à la Coupe du monde. Les deux experts en la matière ont remis ça aujourd’hui dans le bus, alors qu’ils sont actuellement à Vittel (France) en pleine préparation du Mondial. Installés au fond de l’autocar, le portier et le milieu de terrain ont rappelé qu’ils étaient des sénégalais à part entière et qu’ils ont le rythme dans le sang.

Galsen221.com