GALSEN221 – Sankara Mbaye et sa fille Daba Guéweul ont dévoilé une vidéo qui fera énormément plaisir à leurs fans. En effet, la bande-annonce d’un sketch dénommé “Kooru America” et dédié au mois de Ramadan a été mise en ligne, annonçant l’arrivée prochaine de nouvelles vidéos de la part du duo humoristique formé par le père et de sa fille.

