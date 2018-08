GALSEN221 – Marichou s’apprête, avec impatience très certainement, à faire son retour sur le petit écran avec la série « Pod et Marichou » dont la sortie de la troisième saison est programmée pour les semaines à venir. En attendant, très discrète depuis le début de ses « vacances », l’actrice nous offre une danse « Diongué » et fait parler son côté aguicheur. On comprend mieux pourquoi elle est surnommée la « Première dame » dans le téléfilm, son charme est difficilement résistible.