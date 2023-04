Fils biologique de l’ancien champion Falaye Baldé, Ama Baldé a fait ses premiers pas dans l’arène en 2008. En 3 ans de présence, il a vite gravi les échelons et se positionne peu à peu parmi les lutteurs incontournables, de par sa popularité, son courage et sa combativité. 1,85m, 105 kg,

Début en fanfare : 4 victoires d’entrée

Avec un palmarès de 8 combats, 7 victoires contre une défaite, Ama Baldé a pris la place de son frère aîné Jules Baldé, parti à la retraite. Sur les traces de son père Falaye Baldé, le lutteur surnommé L’Homme au Serpent a encore du chemin à faire pour vraiment ressembler à Falaye Baldé, combattant talentueux et téméraire.

Stoppé par la Baleine : La désillusion

En effet, les 4 victoires d’affilée d’Ama Baldé avait séduit son entourage, ses supporters et son staff qui voulaient le voir croiser les durs de l’arène pour vite le propulser au devant de la scène. C’est ainsi qu’on lui cala le combat contre Tapha Guèye 2 de Fass, un lutteur très expérimenté malgré son âge avancé. Le 1er janvier 2010, en effet, il n’a fait qu’une promenade de santé devant le Fassois qu’il a par la suite battu très facilement. C’est fini, la barrière était franchie, il pouvait rencontrer n’importe qui. Mais c’était aussi l’erreur à ne pas commettre car l’homme au Serpent allait vers sa 1ère défaite lorsqu’il a eu le combat contre Ness (Lansar) le 10 avril 2010. Le fils de Falaye Baldé a perdu lamentablement. Bastonné et terrassé proprement par la Baleine, le staff revoyait désormais ses aspirations à la baisse et ménageait son lutteur qui a observé un bon moment avant de redescendre dans l’arène.

Retour salvateur : 2 victoires pour remonter

Cette défaite contre Ness a servi Ama Baldé qui a opéré un véritable changement dans sa manière de lutter, mais pas dans son choix des adversaires, car il a continué à viser les plus expérimenté que lui. Balla Diouf (Fass) et Feugueleu de Lansar ont fait les frais car respectivement terrassés par le fils de Falaye Baldé le 9 janvier et le 15 juillet 2011. Ces deux victoires salvatrices lui ont permis de revenir au top niveau et de refaire sa popularité.