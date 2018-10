GALSEN221 – Diaba Sora encore et toujours sous le feu des projecteurs. Entre train de vie luxueux et danses aguicheuses, la Kim Kardashian du Mali ne se prive pas pour alimenter les débats, notamment sur la toile où elle est une véritable source de trafic. Pour ne pas « arranger les choses », elle s’est livrée une nouvelle fois à un Twerk pour le moins osé et provocateur.