Vidéo : la promesse d’Eumeu Sène à son supporteur qui a marché depuis la Mauritanie pour le voir

GALSEN221 – C’est l’une des informations les plus relayées de ces dernières heures. Fan d’Eumeu Sène, un jeune mauritanien a décidé de quitter la Mauritanie pour marcher jusqu’au domicile du nouveau roi des arènes au Sénégal. Au micro de BM Tv, il raconte son périple et le bonheur qu’il ressent d’avoir atteint son objectif qui était de faire face au tombeur de Bombardier. Reconnaissant, le Pikinois lui a fait la promesse de lui rendre visite chez lui afin de rencontrer ses proches. Une manière de lui rendre un vibrant hommage et de le remercier pour l’amour qu’il lui porte.