GALSEN221 – Après des décennies et des décennies de compagnonnage, le torchon brûle ces derniers temps entre Me Abdoulaye Wade et Me Madické Niang. Une brouille qui fait suite à la déclaration de candidature à la prochaine élection présidentielle de celui qui fut ministre des Affaires étrangères du temps du « Pape du Sopi ». Interpellé par la situation, Serigne Modou Khabane Mbacké, petit fils de Serigne Touba, a décidé de réagir.