GALSEN221 – Amina Kébé, de la série « Mbettel » répond désormais au nom de Madame Bâ. Et pour cause, l’actrice s’est mariée au cours d’une fête à laquelle auront assisté les membres de sa famille et ses proches. Pour l’occasion, elle n’a pas fait les choses à moitié. Le plus beau jour de sa vie, c’est dans une somptueuse robe de princesse qu’elle s’est présentée sous le regard admiratif des personnes qui ont fait le déplacement.