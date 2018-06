Vidéo : La situation lamentable d’un migrant Sénégalais devenu Sdf en Algérie.

C’est Maty Fall, alias Maty Trois Pommes, journaliste, qui file l’info. Elle fait l’annonce en ces termes sur son compte Facebook : « Chers amis cet homme est un compatriote actuellement sdf (sans domicile fixe) en Algérie. Il n’a plus toutes ses facultés mentales, ne se souvient plus de son nom ni adresse exacte au Sénégal. Svp partager au maximum l’information pour qu’on puisse retrouver sa famille et faciliter son rapatriement. Merci!!! »

En effet, s’il y’a quelqu’un qui le reconnait prière d’en parler à sa famille afin qu’elle puisse engager les démarches obligatoires et urgentes pour son rapatriement au bercail… Les autorités étatiques du Sénégal, l’ambassadeur du Sénégal en Algérie, sont aussi alertés et leur réaction diligente est sollicitée.