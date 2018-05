GALSEN221 – C’est un geste qui montre que les lutteurs sénégalais entretiennent d’excellentes relations. En effet, par surprise, Siteu est allé à la rencontre de Modou Lo dans son fief aux Parcelles-Assainies. Et, on sent le profond respect qui existe entre le prodige de l’arène et son aîné « Kharagne » Lo.

